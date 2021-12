Palù | Verosimile che si estenda campagna vaccinale ai bimbi da 0 a 5 anni nel 2022  

Leggi su agi

(Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - Dal 16 dicembre in Italia scatteranno le vaccinazioni per la fascia dei bambini dai 5 agli 11e ora si apre la possibilità che venga estesa ai piccolissimi da zero a cinquegià nella prima metà del. Ad anticiparlo è stato il presidente dell'Aifa e componente del Cts, Giorgio: "Moderna e Pfizer stanno già facendo la sperimentazione nei più piccini, ma credo sarà una questione di qualche mese", ha spiegato intervenendo al Live In Courmayeur su Sky Tg24, "non sono un divinatore ma è" che nel primo semestre del"arrivi la vaccinazione per la fascia 0-5". Boom terze dosi Sono 98.425.850 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, il 93,6% del totale di quelle consegnate pari finora a 105.111.478 (nel dettaglio ...