Mara Venier caccia l’ospite in diretta Tv | gelo in studio | “Fuori dalle pal*e” Quello che ha detto e fatto è gravissimo

(Di lunedì 6 dicembre 2021) "Mi haigirare le p**le"si infuria a Domenica In e mette Guillermo Mariotto alla porta. L'ex giudice di Ballando con le stelle fa salire i nervi della signora di Domenica In nella puntata del 5 dicembre. Si ride e si scherza nelloma qualcosa a un certo punto va storto. Il designer ha sorriso quando la signora Rossella Erra, che nel programma di ballo di Rai1 rappresenta la voce del pubblico, stava commentando una clip su genitorialità e genitori scomparsi, argomento trattato ieri a Ballando con le stelle. "Mmmh, profonda..", ha commentato Mariotto prendendo per i fondelli la vox populi del dancing show. Passa qualche minuto e ziasbotta. "Scusami Mariotto, ti devo dire una cosa perché mi stai facendo girare le pa**e. Tu ridevi e non era il momento di ridere. ...

