F1, Lewis Hamilton e Max Verstappen a pari punti prima dell'ultima gara: chi vince ad Abu Dhabi sarà campione! Il finale più giusto (Di domenica 5 dicembre 2021) giusto così o, per meglio, bene per noi che raccontiamo. E' difficile raccontare cosa sia accaduto nel GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021. Le due bandiere rosse e la guida oltre il limite di Lewis Hamilton e di Max Verstappen hanno caratterizzato una contesa che però ha in sé un grande fascino. Sì perché, con la vittoria di Lewis, i duellanti per il titolo arrivano con gli stessi punti all'ultima gara, con Max che in questa condizione ha un piccolo vantaggio avendo vinto più gare (9 vs 8). Era dal 1974 che una situazione del genere non accade, ovvero quando il brasiliano Emerson Fittipaldi e lo svizzero Clay Ragazzoni si contesero l'iride, con la vittoria finale di Fittipaldi. La gara di oggi, dal punto di vista ...

Gazzetta_it : F1 Arabia, Max Verstappen “Così non è correre”. Lewis Hamilton: “Ha frenato di colpo” - Polianthea1 : dopo questa gara potete solo inchinarvi a lewis hamilton - alex_crupi : Nel teatro dell'assurdo del Gp dell'Arabia Saudita Hamilton acchiappa Verstappen in vetta al Mondiale di F1 e tutto… - Roberto66004473 : RT @Callejon007: Lewis Hamilton ha rotto il cazzo, uno con la sua fortuna non si è mai visto. Per il bene di questo sport bisogna fare il t… - Danielestark_ : RT @PieroLadisa: 'Ho usato testa ed esperienza'. Bastano queste poche e semplici parole per capire la differenza che c'è tra Hamilton e Ver… -