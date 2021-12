Chelsea | scoppia il caso Lukaku | un’altra panchina per l’ex Inter

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 5 dicembre 2021) E’ arrivato come un grandissimo colpo di calciomercato, un affare da 115 milioni di euro. Stiamo parlando di Romelu, attaccante belga considerato uno dei migliori in circolazione. I Blues hanno effettuato uno sforzo importante per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante, dopo un avvio di esperienza molto positiva il calciatore non è stato preso in grande considerazione dal tecnico Tuchel. Il 20 ottobre il belga si era fermato a causa di un infortunio, poi è tornato a disposizione in occasione della partita di Champions League contro la Juventus.non ha più giocato da titolare, nella sfida contro il West Ham è entrato in campo nella ripresa e non ha inciso. A questo punto non è da escludere una cessione. L'articolo CalcioWeb.