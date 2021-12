Calciomercato Torino, trovata l’alternativa a Pobega: i dettagli (Di domenica 5 dicembre 2021) Calciomercato Torino, il club granata ha individuato l’alternativa a Pobega nel caso in cui il giocatore tornasse al Milan a giugno Come riportato da Tuttosport, il Torino ha posato gli occhi su Fausto Vera, centrocampista dell’Argentinos Junior il cui cartellino viene valutato 10 milioni di euro. Il giocatore è considerato l’alternativa a Tommaso Pobega nel caso in cui il ragazzo facesse ritorno al Milan al termine di questa stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021), il club granata ha individuatonel caso in cui il giocatore tornasse al Milan a giugno Come riportato da Tuttosport, ilha posato gli occhi su Fausto Vera, centrocampista dell’Argentinos Junior il cui cartellino viene valutato 10 milioni di euro. Il giocatore è consideratoa Tommasonel caso in cui il ragazzo facesse ritorno al Milan al termine di questa stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino DIRETTA Serie A, Bologna - Fiorentina - Le formazioni ufficiali Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Dall'Ara' di Bologna. LE FORMAZIONI ... Roma* 25; Fiorentina, Juventus e Bologna 24; Lazio 22; Verona ed Empoli 20; Sassuolo 19; Torino 18; ...

Calciomercato Juventus, vogliono Arthur - Fissato il prezzo del riscatto Calciomercato Juventus, un club spagnolo vuole Arthur a gennaio. Fissato il prezzo del riscatto. Si ... E allora Arthur, il brasiliano arrivato a Torino nell'operazione che ha portato Pjanic al ...

Calciomercato Torino – Si guarda in Belgio per la corsia mancina notiziecalciomercato.eu LIVE Primavera - Torino-Cagliari 0-0 - Riparte la gara SECONDO TEMPO Comincia la ripresa, dentro Vinciguerra per Yanken nel Cagliari. Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo PRIMO TEMPO Finisce qui il primo tempo, 0-0 ...

Juric: "Torino, devi giocare con la testa libera" TORINO - "Ai 'miei' ragazzi ho detto di non fermarsi solo sui risultati: non voglio che entri negatività nel gruppo, speriamo di fare più punti e dobbiamo giocare con la testa libera": così il tecnico ...

