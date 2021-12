Vaccino bambini 0-5 anni, Palù: “Primi dati entro Pasqua” (Di sabato 4 dicembre 2021) Quando arriverà il Vaccino contro il covid per i bimbi ancora più piccoli, da 0 a 5 anni? “Le due aziende principali, Pfizer e Moderna, stanno facendo la sperimentazione nei più piccini, credo sarà questione di qualche mese. E’ verosimile avere i Primi dati entro Pasqua, forse l’agenzia statunitense Fda potrebbe esprimersi, ma non sono un divinatore”. E’ la previsione Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ospite di “Live In Courmayeur” organizzato da Sky Tg24. “Dobbiamo attendere gli studi valutativi – spiega – In Italia l’incidenza nella popolazione da zero a 11 anni è di 300 casi per 100mila abitanti alla settimana, l’incidenza più alta dell’infezione. Ed è alta anche fra zero e 3 anni, poco meno ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Quando arriverà ilcontro il covid per i bimbi ancora più piccoli, da 0 a 5? “Le due aziende principali, Pfizer e Moderna, stanno facendo la sperimentazione nei più piccini, credo sarà questione di qualche mese. E’ verosimile avere i, forse l’agenzia statunitense Fda potrebbe esprimersi, ma non sono un divinatore”. E’ la previsione Giorgio, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ospite di “Live In Courmayeur” organizzato da Sky Tg24. “Dobbiamo attendere gli studi valutativi – spiega – In Italia l’incidenza nella popolazione da zero a 11è di 300 casi per 100mila abitanti alla settimana, l’incidenza più alta dell’infezione. Ed è alta anche fra zero e 3, poco meno ...

