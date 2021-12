Covid oggi Calabria, mascherina obbligatoria anche all’aperto (Di sabato 4 dicembre 2021) Crescono i contagi Covid in Calabria, da lunedì 6 sarà obbligatoria la mascherina anche all’aperto. I casi, spiega il governatore della Regione Roberto Occhiuto, “continuano a salire, e con loro una conseguente pressione sulla rete ospedaliera”. “Ci avviciniamo a grandi passi ai giorni di festa, e le nostre città saranno piene di calabresi, dapprima impegnati negli acquisti pre-natalizi, e subito dopo intenti a festeggiare il Natale e il Capodanno. Si moltiplicheranno, insomma, le occasioni di assembramenti, e il virus purtroppo in uno scenario di questo tipo potrebbe diffondersi con ancora più facilità”. “Per tutti questi motivi – avverte -, entro stasera firmerò un’ordinanza con la quale dispongo, da lunedì 6 dicembre, l’obbligo per tutta la popolazione over-12 di indossare la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Crescono i contagiin, da lunedì 6 saràla. I casi, spiega il governatore della Regione Roberto Occhiuto, “continuano a salire, e con loro una conseguente pressione sulla rete ospedaliera”. “Ci avviciniamo a grandi passi ai giorni di festa, e le nostre città saranno piene di calabresi, dapprima impegnati negli acquisti pre-natalizi, e subito dopo intenti a festeggiare il Natale e il Capodanno. Si moltiplicheranno, insomma, le occasioni di assembramenti, e il virus purtroppo in uno scenario di questo tipo potrebbe diffondersi con ancora più facilità”. “Per tutti questi motivi – avverte -, entro stasera firmerò un’ordinanza con la quale dispongo, da lunedì 6 dicembre, l’obbligo per tutta la popolazione over-12 di indossare la ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - donatotesta : RT @Adnkronos: Aumentano contagi Covid in #Calabria, da lunedì mascherine obbligatorie anche all’aperto. #ultimora - zazoomblog : Covid oggi Calabria mascherina obbligatoria anche all’aperto - #Covid #Calabria #mascherina -