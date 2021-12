Chi è il medico che voleva farsi vaccinare su un braccio di silicone comprato su Amazon (Di sabato 4 dicembre 2021) Si chiama Guido Russo, ha 57 anni ed è un dentista che, non potendo più lavorare nel suo studio a Biella, ha deciso di presentarsi con una braccio di silicone (acquistato su Amazon) per farsi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) Si chiama Guido Russo, ha 57 anni ed è un dentista che, non potendo più lavorare nel suo studio a Biella, ha deciso di presentarsi con unadi(acquistato su) per...

Advertising

GassmanGassmann : Aiutiamo in questo momento difficile ,chi combatte da quasi due anni in prima fila, per difenderci dal #COVID19 GRA… - ManricoMaci : RT @conteDartagnan: medico NoVax arringava la folla dicendo il vaccino è acqua di fogna.espulso dall’ordine dei medici. si pente va in tv d… - Signor_Chester : @P4Ql4 @Cartabellotta Chi di noi ha mai chiamato la ndrangheta BUFFONI? Uno che ti chiede (senza alcuna legge a sup… - beatricecice13 : RT @GandolfoDomini1: Chi fa il medico viene sospeso.. chi fa la virostar di regime viene idolatrato...#Draghistan - RandonTizi : @clasunrise_ @Corriere Le argomentazioni non mancano.è che chi non è medico e per di piu prevenuto o in cerca di no… -