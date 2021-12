Bollettino covid in Campania: leggero calo dell’indice di contagio, tre i decessi (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto leggero calo dell’indice di contagio, meno ricoverati in terapia intensiva ma netto aumento dei malati nei reparti ordinari. E’ quanto emerge dall’ultimo Bollettino covid della Campania. I positivi del giorno sono 1.216 a fronte di 32.948 test: il tasso è del 3,69% contro il 4,09 di ieri. Tre i morti: due nelle ultime 48 ore, uno in precedenza ma registrato ieri. 22 i ricoverati in terapia intensiva, a fronte dei 25 di ieri mentre sono passati da 308 a 322 i posti occupati nei reparti ordinari. Questo il Bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 1.216 Test: 32.948 Deceduti: 2 (*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi, meno ricoverati in terapia intensiva ma netto aumento dei malati nei reparti ordinari. E’ quanto emerge dall’ultimodella. I positivi del giorno sono 1.216 a fronte di 32.948 test: il tasso è del 3,69% contro il 4,09 di ieri. Tre i morti: due nelle ultime 48 ore, uno in precedenza ma registrato ieri. 22 i ricoverati in terapia intensiva, a fronte dei 25 di ieri mentre sono passati da 308 a 322 i posti occupati nei reparti ordinari. Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 1.216 Test: 32.948 Deceduti: 2 (*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base ...

