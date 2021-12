Barbara D’Urso: nuova conduzione su Italia Uno? (Di sabato 4 dicembre 2021) Nelle ultime ore un’indiscrezione sta facendo il giro del web: sembrerebbe infatti che la regina dei salotti televisivi, Barbara D’Urso, potrebbe finire alla conduzione di un noto show di Italia Uno. I fan della storica conduttrice Mediaset sono divisi, e in molti non hanno accolto con entusiasmo questo suo probabile nuovo risvolto televisivo. In queste ore un’indiscrezione ha scatenato una bufera nel web: sembrerebbe infatti che Barbara D’Urso potrebbe finire su Italia Uno in qualità di futura conduttrice di La Pupa E Il Secchione E Viceversa. La fonte di questo rumor è Davide Maggio che attraverso il suo sito. La regina dei salotti Mediaset potrebbe quindi tornare alla conduzione di un reality, anche se di minore ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 4 dicembre 2021) Nelle ultime ore un’indiscrezione sta facendo il giro del web: sembrerebbe infatti che la regina dei salotti televisivi,, potrebbe finire alladi un noto show di. I fan della storica conduttrice Mediaset sono divisi, e in molti non hanno accolto con entusiasmo questo suo probabile nuovo risvolto televisivo. In queste ore un’indiscrezione ha scatenato una bufera nel web: sembrerebbe infatti chepotrebbe finire suin qualità di futura conduttrice di La Pupa E Il Secchione E Viceversa. La fonte di questo rumor è Davide Maggio che attraverso il suo sito. La regina dei salotti Mediaset potrebbe quindi tornare alladi un reality, anche se di minore ...

Advertising

PinkFreud009 : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… - RosaniFlavia : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… - SorryNs : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… - dcalpirela : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… - MinervaMcGrani1 : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… -