Il Barcellona a lavoro per l’attaccante del Manchester City: il piano dei blaugrana (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Barcellona è in trattativa con il Manchester City per l’acquisto di un importante attaccante. Si tratta di Ferran Torres, classe 2000, che aveva già vestito la maglia dei blaugrana a gennaio. L’operazione non sarà facile per via delle difficoltà economiche del club spagnolo. La società sta valutando di inserire delle contropartite tecniche per ridurre il costo del giocatore. Gli inglesi stimano un valore del giocatore di circa 70 milioni, mentre il Barça ne avrebbe proposto solamente 45. È bene ricordare che per Guardiola l’attaccante non è incedibile. Torres, City, BarcellonaDiversi i nomi proposti, secondo Marca: Coutinho, Umtiti, Lenglet e Dembelé che non hanno comunque mostrato alcun tipo di interesse nel club inglese. Ansu Fati e Pedri potrebbero piacere ... Leggi su rompipallone (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilè in trattativa con ilper l’acquisto di un importante attaccante. Si tratta di Ferran Torres, classe 2000, che aveva già vestito la maglia deia gennaio. L’operazione non sarà facile per via delle difficoltà economiche del club spagnolo. La società sta valutando di inserire delle contropartite tecniche per ridurre il costo del giocatore. Gli inglesi stimano un valore del giocatore di circa 70 milioni, mentre il Barça ne avrebbe proposto solamente 45. È bene ricordare che per Guardiolanon è incedibile. Torres,Diversi i nomi proposti, secondo Marca: Coutinho, Umtiti, Lenglet e Dembelé che non hanno comunque mostrato alcun tipo di interesse nel club inglese. Ansu Fati e Pedri potrebbero piacere ...

Advertising

CorriereAlpi : BASKET - Marco De Bona a Barcellona per motivi di lavoro. Il Valbelluna capolista perde uno dei suoi migliori gioca… - interliveit : '#Messi non è mai stato vicino all'#Inter, ma sono felice per lui. Contento anche della crescita di #Lautaro, ha un… - Dayne999 : @mm_nurita Come te, però al rovescio. Vivo in Catalogna da poco più di 5 anni (1 anno Sabadell e 4 Barcellona), mi… - ScioccoA : Davvero lavori 365 giorni l'anno? Si Davvero non hai mai visto Parigi, Londra, Barcellona? Ma porcodio se ti ho… - CalcioPillole : In vista di #VillarealBarcellona di #LaLiga spagnola, il tecnico dei blaugrana #Xavi ha presentato la sfida di doma… -