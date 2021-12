“House of Gucci”: cosa funziona e cosa no nel film con Lady Gaga, odiato dai Gucci (Di venerdì 3 dicembre 2021) House of Gucci di Ridley Scott, protagonisti Lady Gaga e Adam Driver, potrà piacere o meno, ma ha avuto senza dubbio un merito: far trovare d’accordo quel che resta della dinastia fiorentina. Non c’è uno dei superstiti, Patrizia Reggiani compresa, che abbia accolto con favore la trasposizione cinematografica dell’omicidio di Maurizio Gucci, ordinato – secondo i giudici – dall’ex moglie. Reggiani, condannata nel 1998 a 29 anni di reclusione e scarcerata nel 2014 per buona condotta, si è detta molto infastidita per non essere stata contattata da Lady Gaga prima di interpretarla sul grande schermo; Patricia Gucci, figlia di Aldo Gucci (interpretato da Al Pacino), è ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 3 dicembre 2021)ofdi Ridley Scott, protagonistie Adam Driver, potrà piacere o meno, ma ha avuto senza dubbio un merito: far trovare d’accordo quel che resta della dinastia fiorentina. Non c’è uno dei superstiti, Patrizia Reggiani compresa, che abbia accolto con favore la trasposizione cinematografica dell’omicidio di Maurizio, ordinato – secondo i giudici – dall’ex moglie. Reggiani, condannata nel 1998 a 29 anni di reclusione e scarcerata nel 2014 per buona condotta, si è detta molto infastidita per non essere stata contattata daprima di interpretarla sul grande schermo; Patricia, figlia di Aldo(interpretato da Al Pacino), è ...

Advertising

eflatmajor73 : No ma seriamente, nel film House of Gucci, compare il ritratto di Adele Bloch Bauer appeso alla parete di casa !?!?… - doomboy : Jared Leto sul suo personaggio in House of Gucci: la sua lettera d'amore per l'Italia. Pensa se je stavamo sur cazzo... - zazoomblog : Gli orologi visti in House of Gucci sono gli oggetti più esagerati e fantasiosi mai apparsi in un film - #orologi… - lellinara : RT @fabbri333: Cinque cose che proprio non tornano in House of Gucci | Il Foglio - CinemApp_Cinema : RT @Valeri0Sammarc0: A tratti irresistibile, #HouseofGucci di #RidleyScott sfocia nel camp, sfiorando i lidi della… -