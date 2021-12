Calcio | Psg Pochettino ' Messi ha sempre segnato | gol arriveranno'

(Di venerdì 3 dicembre 2021) "E' una questione di tempo, Leo ha un talento speciale" PARIGI (FRANCIA) - Il suo è stato un gesto per sdrammatizzare ma al contempo non ha nascosto un certo fastidio. Mauricio, durante la ...

Advertising

PSG24hours : RT @sportface2016: #Psg, #Pochettino: “#Messi ha sempre segnato, i gol arriveranno” - sportface2016 : #Psg, #Pochettino: “#Messi ha sempre segnato, i gol arriveranno” - sportface2016 : #Psg, #DiMaria: “Il mio desiderio è poter chiudere la carriera al #RosarioCentral” - Eurosport_IT : L'hotel di Leo Messi violerebbe i regolamenti urbanistici ??????? #Messi | #hotelMimSitges | #Barcellona | #PSG - sportli26181512 : Al-Khelaïfi boccia la #Superlega e ringrazia #Ceferin: 'Non parlo di favole': 'Abbiamo difeso gli interessi del cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Psg

"Che fate lì se sapete tanto di, perchè non vi mettete al mio posto?", ha ironizzato Pochettino, che si è trovato a rispondere anche sulla scarsa vena realizzativa in Ligue 1 (appena una rete ...Ai microfoni di TNT Sportsm El Fideo Angel Di Maria, esterno offensivo del, ha parlato del proprio futuro e dei suoi desideri per il finale di carriera. Dopo aver vinto ... Ma nelnon si sa ...Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara col Lens, Mauricio Pochettino, tecnico del Psg, incalzato da una serie di domande ... “Che fate lì se sapete tanto di calcio, perché non vi mettete ...Il grande calcio internazionale è sempre su Sky, anche con la Ligue 1, il massimo campionato francese, pronto a mettere in scena la 17^ giornata. Tra sabato 4 e domenica 5 dicembre, saranno tre gli in ...