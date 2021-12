(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il“ha la grande occasione di far contare un’altra visione anche per raggiungere l’obiettivo di un presidente della Repubblica che faccia l’interesse della nazione”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, a margine della presentazione del libro di Gianfranco Rotondi ‘La variante Dc’. sfe/fsc/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Quirinale, Meloni: “Il centrodestra si muova compatto” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Quirinale, Meloni: 'Il centrodestra si muova compatto' - - AnnamariaCorra7 : RT @La7tv: #tagada Il retroscena di Alessandro #DeAngelis sull'elezione del capo dello Stato: 'La #Meloni vorrebbe #Draghi al #Quirinale e… - MaxCoen33 : RT @La7tv: #tagada Il retroscena di Alessandro #DeAngelis sull'elezione del capo dello Stato: 'La #Meloni vorrebbe #Draghi al #Quirinale e… - La7tv : #tagada Il retroscena di Alessandro #DeAngelis sull'elezione del capo dello Stato: 'La #Meloni vorrebbe #Draghi al… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Meloni

Il Messaggero

...Natale da Maria e Giuseppe" letterona di auguri di risposta Sul tavolo la corsa per il... Io sono una ragazza aperta...' dice la...Italia è l'unico che si sia esposto pubblicamente per ascendere al. Di fatto è il solo candidato ufficiale. In suo favore Matteo Salvini ha promesso di lavorare, un po' meno Giorgia...Giovedì, 2 dicembre 2021 Home > aiTv > Meloni: "Colloquio Conte-Salvini su Quirinale? Normale in questa fase. Centrodestra sia compatto" (Agenzia Vista) Roma, 2 dicembre 2021 "Il colloquio tra Conte e ...Il centrodestra "ha la grande occasione di far contare un’altra visione anche per raggiungere l’obiettivo di un presidente della Repubblica che faccia ...