Pallone d'Oro, arrivano le scuse da France Football alla famiglia di Paolo Rossi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lunedì si è tenuta la grande cerimonia del Pallone d'Oro dove ad essere premiato è stato l'asso argentino Lionel Messi, che ha ottenuto il suo settimo Pallone d'Oro. Mai nessuno come lui nella storia del calcio. Paolo Rossi Pallone d'OroDurante la cerimonia è stato giustamente ricordato anche Diego Armando Maradona, a distanza di pochi giorni dall'anniversario della sua morte, con tanti filmati e video sulle sue giocate subimi. In merito a ciò, molti italiani sono rimasti stizziti dal fatto che France Football non abbia per nulla citato Paolo Rossi, venuto a mancare anche lui l'anno scorso e che era senza dubbio meritevole di una mezione. Infatti proprio quest'oggi sarebbero ...

