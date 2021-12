Nazionale U17 | Corradi convoca 22 giocatori per amichevoli con Francia

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo il Torneo dei Gironi che ha visto la scorsa settimana sul campo di Novarello 54nati nel 2007, laUnder 17 si ritrova nuovamente per duedi lusso contro i pari età della. Il doppio test è in programma a Coverciano, martedì 7 (14.30) e giovedì 9 novembre (11.00), ma la rivalità agonistica tra le due scuole calcistiche va al di là del semplice test e normalmente si colloca nell’ambito di una sfida che da anni si rinnova con alterne fortune: “Laè sempre la– la battuta di Bernardo– e, in ogni partita, amichevole o non, ognuno vuole prevalere. Sarà un test importante”.

CasualScout : Giacomo Marconi Anno di nascita: 2005 Posizione: punta centrale Squadra: Parma Primavera Quest'anno: 7 presenze?, 6…

