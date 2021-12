Terza dose vaccino, Lopalco: “Protezione altissima contro varianti” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Terza dose di vaccino anti coronavirus? “La Protezione data da tre dosi di vaccino anti Covid è altissima contro tutte le varianti di Sars-Cov-2 finora note”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e ex assessore alla Sanità della Puglia, sottolineando però che le osservazioni che arrivano da Israele sulla maggiore Protezione di 3 dosi Pfizer “sono ancora preliminari”. Per quanto riguarda invece le feste natalizie “se i nonni sono vaccinati, il rischio rispetto al contatto con i nipotini si riduce di molto. Se papà e mamma sono vaccinati, ancora di più. Se anche i nipoti fossero vaccinati sarebbe il massimo, ma ancora il vaccino per i piccoli non è disponibile. Quest’anno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021)dianti coronavirus? “Ladata da tre dosi dianti Covid ètutte ledi Sars-Cov-2 finora note”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Pier Luigi, epidemiologo e ex assessore alla Sanità della Puglia, sottolineando però che le osservazioni che arrivano da Israele sulla maggioredi 3 dosi Pfizer “sono ancora preliminari”. Per quanto riguarda invece le feste natalizie “se i nonni sono vaccinati, il rischio rispetto al contatto con i nipotini si riduce di molto. Se papà e mamma sono vaccinati, ancora di più. Se anche i nipoti fossero vaccinati sarebbe il massimo, ma ancora ilper i piccoli non è disponibile. Quest’anno ...

