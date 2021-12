Sassuolo Napoli 2-2: pazzo finale al Mapei Stadium (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Napoli si sono affrontate nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22. Gara bellissima e combattuta. Napoli avanti con Fabian e Mertens, riacciuffato da Scamacca e Ferrari. Sintesi Sassuolo Napoli 2-2 MOVIOLA 15? Occasione Zielinski – Fabian Ruiz sul secondo palo per Di Lorenzo, che fa la sponda all’indietro per Zielinski: il polacco da ottima posizione spara alto, sprecando una grande chance. 21? Occasione Berardi – Ci prova dai 35 metri Mimmo Berardi, provando a sorprendere Ospina fuori dai pali: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Al, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al “”,si sono affrontate nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22. Gara bellissima e combattuta.avanti con Fabian e Mertens, riacciuffato da Scamacca e Ferrari. Sintesi2-2 MOVIOLA 15? Occasione Zielinski – Fabian Ruiz sul secondo palo per Di Lorenzo, che fa la sponda all’indietro per Zielinski: il polacco da ottima posizione spara alto, sprecando una grande chance. 21? Occasione Berardi – Ci prova dai 35 metri Mimmo Berardi, provando a sorprendere Ospina fuori dai pali: ...

Advertising

IFTVofficial : FROM 2-0 DOWN TO 3-2 UP ON NAPOLI, SASSUOLO MADNESSSANCHFKCNDONFODJDJD - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Napoli 1-2, rete di Scamacca G. (SAS) - IFTVMarco : 51’ Sassuolo 0-1 Napoli 60’ Sassuolo 0-2 Napoli 72’ Sassuolo 1-2 Napoli 89’ Sassuolo 2-2 Napoli ? 93’ Sassuolo scor… - nonleggerlo : Il #Napoli sta facendo benissimo, ma nel post #Lazio ho sentito analisi della serie 'meglio di quello di #Sarri' e… - radiobrasil940 : Campeonato Italiano- Rodada 15 Encerrados: Internazionale 2 x 0 Spezia Bologna 1 x 0 Roma Sassuolo 2 x 2 Napoli Genoa 0 x 3 Milan -