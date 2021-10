Terza dose vaccino covid, ok Fda a ‘mix’ fra vaccini diversi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Terza dose si vaccino anti covid, la Food and Drug Administration statunitense ha dato il suo ok al ‘mix’ di vaccini autorizzati (Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson) per la dose ‘booster’. In sostanza, arriva il via libera al richiamo con uno qualsiasi dei tre vaccini, a prescindere da quale sia stato assunto per la prima e seconda dose (nel caso di J&J monodose). La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato le dosi di richiamo di entrambi i vaccini covid-19 prodotti da Moderna e Johnson & Johnson e ha anche affermato che uno qualsiasi dei tre vaccini autorizzati potrebbe essere utilizzato come richiamo in un approccio “mix and match”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021)sianti, la Food and Drug Administration statunitense ha dato il suo ok aldiautorizzati (Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson) per la‘booster’. In sostanza, arriva il via libera al richiamo con uno qualsiasi dei tre, a prescindere da quale sia stato assunto per la prima e seconda(nel caso di J&J mono). La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato le dosi di richiamo di entrambi i-19 prodotti da Moderna e Johnson & Johnson e ha anche affermato che uno qualsiasi dei treautorizzati potrebbe essere utilizzato come richiamo in un approccio “mix and match”, ...

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose Da Fda ok negli Usa a uso vaccino differente per richiamo La Food and Drug Administration ha dato il via libera al mix di vaccini per la terza dose. L'autorità di regolamentazione statunitense ha stabilito che chiunque abbia diritto a una dose extra potrà ottenerla da un vaccino diverso rispetto a quelle ricevute inizialmente. L'...

Vaccini: Fda autorizza booster Moderna e J&J La Food and Drugs Administration statunitense ha dato il via libera al 'booster' vaccinale di Johnson&Johnson e di Moderna. Per quanto riguarda Moderna la terza dose di vaccino è consigliata soprattutto per le pensione più anziane e a rischio, sei mesi dopo la dose precedente. Per la seconda dose di Johnson&Johnson la raccomandazione riguarda tutte le ...

