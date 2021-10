Milan, De Calò: “Il girone dei rossoneri è impossibile” | News (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alessandro De Calò, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sul Milan dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alessandro De, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero suldopo la sconfitta in Champions League contro il Porto

Advertising

infoitsport : De Calò: 'Milan, girone impossibile. La Champions non concede libertà mentale' - sportli26181512 : De Calò: 'Milan, girone impossibile. La Champions non concede libertà mentale': Intervenuto a Sky Sport, il giornal… - gab72boa : RT @MilanNewsit: De Calò: 'Milan, girone impossibile. La Champions non concede libertà mentale' - MilanNewsit : De Calò: 'Milan, girone impossibile. La Champions non concede libertà mentale' - MentaLInter : @PiggiArena @pap1pap Ne riparleremo tra gennaio e febbraio, quando il Milan avrà un calo fisico notevole, perché a… -