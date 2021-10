Legge di bilancio, il clima può attendere ancora: rinviate al 2023 Plastic tax e Sugar tax (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sarà ancora una volta il clima a dover attendere. Il governo, alle prese con l’approvazione della Manovra finanziaria, rimanderà al 2023 gli attesi provvedimenti d’imposta sulla Plastica e sullo zucchero. La notizia è arrivata con la nota seguita all’approvazione del Documento di programmazione di bilancio da parte del Consiglio dei ministri, tenutosi il 19 ottobre. La decisione non è incoraggiante, soprattutto alle porte della Cop26, l’atteso e «ambizioso» (come l’ha definito Ursula von der Leyen) vertice sul clima delle Nazioni Unite che si terrà a Glasgow la prima settimana di novembre, e del quale l’Italia è partner ufficiale. Per quanto riguarda la Plastic tax – cioè l’imposta sul consumo della Plastica monouso – , il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Saràuna volta ila dover. Il governo, alle prese con l’approvazione della Manovra finanziaria, rimanderà algli attesi provvedimenti d’imposta sullaa e sullo zucchero. La notizia è arrivata con la nota seguita all’approvazione del Documento di programmazione dida parte del Consiglio dei ministri, tenutosi il 19 ottobre. La decisione non è incoraggiante, soprattutto alle porte della Cop26, l’atteso e «ambizioso» (come l’ha definito Ursula von der Leyen) vertice suldelle Nazioni Unite che si terrà a Glasgow la prima settimana di novembre, e del quale l’Italia è partner ufficiale. Per quanto riguarda latax – cioè l’imposta sul consumo dellaa monouso – , il ...

