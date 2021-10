Covid oggi Veneto, 455 contagi: bollettino 20 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 455 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 20 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della Protezione Civile. Registrati da ieri altri 3 morti, che portano a 11.810 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 8.868 (+ 51), mentre i dimessi/guariti sono 454.915 (+ 401). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 455 ida coronavirus in, 202021, secondo i datideldella Protezione Civile. Registrati da ieri altri 3 morti, che portano a 11.810 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 8.868 (+ 51), mentre i dimessi/guariti sono 454.915 (+ 401). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

