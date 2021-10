Prima gioia in casa per il Venezia: battuta la Fiorentina con Aramu (Di lunedì 18 ottobre 2021) Venezia e Fiorentina danno vita a un posticipo intenso per l’ottava giornata di Serie A. Alla fine a trionfare sono i veneti con un grande Aramu L’ottava giornata di Serie… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 18 ottobre 2021)danno vita a un posticipo intenso per l’ottava giornata di Serie A. Alla fine a trionfare sono i veneti con un grandeL’ottava giornata di Serie… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

IlContiAndrea : I #Coldplay presentano il nuovo disco ai fan allo 02 Sheperd’s Bush Empire di Londra. Ospite anche Ed Sheeran. Imma… - madd_maddalena : RT @DebraC82: Pierpaolo imita e sua moglie che ride come se lo stesse vedendo per la prima ?????? Siete pura gioia ?? #prelemi #gfvipparty - meneresto : RT @DebraC82: Pierpaolo imita e sua moglie che ride come se lo stesse vedendo per la prima ?????? Siete pura gioia ?? #prelemi #gfvipparty - Libero41316546 : RT @DebraC82: Pierpaolo imita e sua moglie che ride come se lo stesse vedendo per la prima ?????? Siete pura gioia ?? #prelemi #gfvipparty - natrose_ : RT @DebraC82: Pierpaolo imita e sua moglie che ride come se lo stesse vedendo per la prima ?????? Siete pura gioia ?? #prelemi #gfvipparty -