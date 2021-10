Cina | test razzo ipersonico | Pechino nega News | cosa succede

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Lanei mesi scorsi haato un veicolo spaziale e non uncon capacità nucleare. Lo ha sottolineato un portavoce del ministero degli Esteri di, smentendo le rivelazioni del Financial Times, secondo il quale ilha “preso di sorpresa l’intelligence statunitense”. “Non era un missile, era un veicolo spaziale”, ha dichiarato Zhao Lijian rispondendo in conferenza stampa a chi gli ha domandato del. Secondo il portavoce, si è trattato di un “di routine” allo scopo di verificare la tecnologia riutilizzabile del veicolo spaziale. CAMPORINI – “Laoggi è protagonista di una attività di ammodernamento e potenziamento delle proprie forze armate che non ha eguali: sta lavorando con grande ...

Pechino smentisce la rivelazione del Financial Times secondo cui ad agosto, in segreto, laavrebbe lanciato in orbita un missile ipersonico con capacità nucleare. Unche avrebbe colto di ...