Over 60, nelle Marche la terza dose la prenotano in mille. L'infettivologo Tavio: 'Nel mio reparto a Torrette il 90% dei pazienti è senza ... ANCONA - Il copione si ripete. Come è stato per gli ultraottantenni lo scorso 4 ottobre, non si è registrata la corsa alla terza dose di vaccino neanche tra gli Over 60, per i quali ieri si sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Over nelle DEPRESSIONE. Donne e over 65 i più colpiti in Italia ... quelli diffusi da PASSI d'Argento e raccolti nel quadriennio 2017 - 2020, si stima che 13 over 65 ... è al 5% fra i 18 e i 34 ; arriva ancora all'8% nelle donne (5% negli uomini); si ripresenta "...

Over 60, nelle Marche la terza dose la prenotano in mille. L'infettivologo Tavio: 'Nel mio reparto a Torrette il 90% dei pazienti è senza ... Nel target dei grandi anziani, tuttavia, era andata anche peggio: su un totale di circa 112mila over 80, appena 678 avevano prenotato nel giorno di apertura dello slot. Nelle Marche, a ieri erano ...

Terza dose agli over 60 I fermani con più di 60 anni possono prenotare la terza dose di vaccino, sul sito https:prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure con il numero verde 800.00.99.66 e con le altre modalità attivate da Pos ...

