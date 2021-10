Juventus-Roma, infortunio muscolare per Zaniolo: costretto a uscire, dentro El Shaarawy (Di domenica 17 ottobre 2021) infortunio muscolare per Nicolò Zaniolo in Juventus-Roma, con il numero 22 che è costretto a uscire dal terreno di gioco dopo aver provato per qualche minuto a giocare sopra al dolore. Al suo posto entra Stephan El Shaarawy e si tratta davvero di una tegola importante per Mourinho, che perde una delle sue punte di diamante in una partita importantissima come quella contro i bianconeri. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021)per Nicolòin, con il numero 22 che èdal terreno di gioco dopo aver provato per qualche minuto a giocare sopra al dolore. Al suo posto entra Stephan Ele si tratta davvero di una tegola importante per Mourinho, che perde una delle sue punte di diamante in una partita importantissima come quella contro i bianconeri. SportFace.

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - kulatevski : RT @juventusfc: #FINOALLAFINE! KICK-OFF DI #JUVEROMA! DAI RAGAZZI, OBIETTIVO 3 PUNTI!!! Live Match: - TUTTOJUVE_COM : Juventus-Roma: 7 titolari italiani nei bianconeri, non accadeva dal 2015 -