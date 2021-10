Rishi Sunak | il cancelliere che dà dispiaceri a Boris

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il richiamo al rigore del responsabile economico del governocrea nuove difficoltà al premierJohnson, già alle prese con la difficile attuazione della Brexit. E la competizione per la futura guida dei conservatori sembra essere cominciata. «Torneremo a essere grandi e migliori di prima, ma a un costo». Così ha stabilito l'uomo simbolo della crisi del Covid nel Regno Unito, il Mario Draghi britannico. Quello che un anno e mezzo fa promise al Paese che avrebbe fatto tutto il possibile per aiutare la sua gente a restare a galla. E che non èJohnson, ma, ildello Scacchiere che più di ogni altro suo collega ha dovuto affrontare un mandato irto di ostacoli. Se questi anni passati all'esecutivo fossero una strada d'asfalto e ...

Advertising

panorama_it : Il richiamo al rigore del responsabile economico del governo Rishi Sunak crea nuove difficoltà al premier Boris Joh… - eggynewydd : @petepaphides Toyota Corolla hybrid estate. Smooth and economical like Rishi Sunak - anisah_ax : Boris Johnson, Priti Patel, rishi sunak ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rishi Sunak

Panorama

Londra, 15 ott 15:21 - Il cancelliere dello scacchiere britannico,, ha confermato che il congelamento temporaneo degli stipendi per certe categorie...Nelle sue condoglianze invece, il cancelliere dello Scacchiere,, ha scritto: 'L'aspetto peggiore della violenza é la sua disumanità. Ruba la gioia dal mondo e ci porta via chi amiamo di ...Aggredito a colpi di coltello da un giovane assalitore nel suo collegio elettorale nell'Essex. Non esclusa la pista islamista ...Il gigante dell'elettronica aveva previsto di mettere in commercio 90 milioni di iPhone entro la fine dell'anno, ma dovrà scendere a 80 milioni ...