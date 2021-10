Italia sotto choc, è morto a causa di un’emorragia cerebrale improvvisa: donati i suoi organi (Di sabato 16 ottobre 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Era stato operato e il peggio sembrava passato, ma poi il dramma all’ospedale di Padova. È morto a 14 anni compiuti appena un mese prima della tragedia Andrea Santacatterina. La causa del decesso una emorragia cerebrale massima, dopo che il ragazzo aveva già superato un intervento chirurgico ed era pronto a tornare a casa perché stava bene. Migliorava di giorno in giorno secondo i medici, invece la notte tra il 4 e il 5 ottobre scorso nessun medico ha potuto far nulla per lui. Andrea, che frequentava il liceo scientifico Cornaro e che era stato ricoverato la scorsa primavera a Padova a causa di una massa tumorale benigna al cervello, recentemente era stato operato ed era tornato a casa. Dieci giorni fa però il quattordicenne è stato colpito da emorragia massiva e non ce l’ha ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 ottobre 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Era stato operato e il peggio sembrava passato, ma poi il dramma all’ospedale di Padova. Èa 14 anni compiuti appena un mese prima della tragedia Andrea Santacatterina. Ladel decesso una emorragiamassima, dopo che il ragazzo aveva già superato un intervento chirurgico ed era pronto a tornare a casa perché stava bene. Migliorava di giorno in giorno secondo i medici, invece la notte tra il 4 e il 5 ottobre scorso nessun medico ha potuto far nulla per lui. Andrea, che frequentava il liceo scientifico Cornaro e che era stato ricoverato la scorsa primavera a Padova adi una massa tumorale benigna al cervello, recentemente era stato operato ed era tornato a casa. Dieci giorni fa però il quattordicenne è stato colpito da emorragia massiva e non ce l’ha ...

