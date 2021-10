Chi ha accoltellato a morte il deputato inglese? Quel dettaglio molto sospetto e "nascosto": che cosa non ci dicono sul 25enne somalo (Di sabato 16 ottobre 2021) La democrazia inglese è ancora sotto attacco, con la barbara uccisione, ieri, del deputato del Partito Conservatore, David Amess, pugnalato mentre incontrava i cittadini del suo collegio elettorale. La polizia ha arrestato un uomo di 25 anni, che secondo The Independent e il Daily Mail è un somalo, pare senza complici. Non è il primo assalto ai danni di un rappresentante del popolo britannico. E ha colpito non solo un sostenitore del premier Boris Johnson, ma un veterano di Westminster, dato che Amess, 69 anni, era stato eletto per la prima volta 38 anni fa, sotto la premier di ferro Margaret Thatcher. Ieri Amess aveva organizzato un incontro pubblico coi suoi elettori nella chiesa metodista Belfair di Leigh-on-Sea, nell'Essex. Lodevole rito della democrazia britannica, con gli eletti in stretto contatto con chi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) La democraziaè ancora sotto attacco, con la barbara uccisione, ieri, deldel Partito Conservatore, David Amess, pugnalato mentre incontrava i cittadini del suo collegio elettorale. La polizia ha arrestato un uomo di 25 anni, che secondo The Independent e il Daily Mail è un, pare senza complici. Non è il primo assalto ai danni di un rappresentante del popolo britannico. E ha colpito non solo un sostenitore del premier Boris Johnson, ma un veterano di Westminster, dato che Amess, 69 anni, era stato eletto per la prima volta 38 anni fa, sotto la premier di ferro Margaret Thatcher. Ieri Amess aveva organizzato un incontro pubblico coi suoi elettori nella chiesa metodista Belfair di Leigh-on-Sea, nell'Essex. Lodevole rito della democrazia britannica, con gli eletti in stretto contatto con chi ha ...

Advertising

RinoSimeoni : RT @monikindaaaa: È inaccettabile, un somalo di 25 anni è arrivato in UK per diventare uno spietato assassino , chi gli ha aperto le port… - gisellebardot : RT @monikindaaaa: È inaccettabile, un somalo di 25 anni è arrivato in UK per diventare uno spietato assassino , chi gli ha aperto le port… - monikindaaaa : È inaccettabile, un somalo di 25 anni è arrivato in UK per diventare uno spietato assassino , chi gli ha aperto l… - kategullo75 : RT @RB18991: Grazie a chi ha sostenuto l' invasione in Europa - RB18991 : Grazie a chi ha sostenuto l' invasione in Europa -