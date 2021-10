Striscia la notizia all’attacco sul caso Ambra: “Quanti ciarlatani” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Striscia la notizia passa alla controffensiva: dopo le polemiche per il Tapiro d’Oro consegnato ad Ambra Angiolini, il programma televisivo si difende Il caso Ambra continua a tenere banco a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 15 ottobre 2021)lapassa alla controffensiva: dopo le polemiche per il Tapiro d’Oro consegnato adAngiolini, il programma televisivo si difende Ilcontinua a tenere banco a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

StefanoGuerrera : l’imbarazzo che provo nei confronti di Striscia la Notizia non è quantificabile e non so come abbia fatto Ambra a restar così calma - ferrazza : Peccato, perché - prima di Ambra - Striscia la Notizia mi era sembrato un programma così perbene. - denoialtri : RT @_iaci: Il problema non è il tapiro d'oro. Il problema è Striscia la Notizia in generale. - vitto_72 : @repubblica Striscia la notizia è uno dei peggiori programmi della televisione italiana - gioiarandom : @ Striscia La Notizia -