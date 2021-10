(Di venerdì 15 ottobre 2021)l'del suodisco, ' 30 ', previsto per il prossimo 19 novembre. La cantanteha scelto ilper dare ai fan la lieta e attesa notizia, che arriva a ormai sei anni ...

Advertising

leggoit : Adele annuncia l'uscita del nuovo album, '30': l'inaspettato messaggio sul social - 5vieartdesign : A sei anni da '25' Adele annuncia l'uscita del nuovo album '30' anticipandolo con il singolo #EasyOnMe . L'avete g… - timetunnel62 : RT @MediasetTgcom24: Adele annuncia il nuovo album: a novembre arriva '30' #adele - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Adele annuncia il nuovo album: a novembre arriva '30' #adele - MediasetTgcom24 : Adele annuncia il nuovo album: a novembre arriva '30' #adele -

Ultime Notizie dalla rete : Adele annuncia

l'uscita del suo nuovo disco, ' 30 ', previsto per il prossimo 19 novembre. La cantanteha scelto il social per dare ai fan la lieta e attesa notizia, che arriva a ormai sei anni ...il disco della rinascita e la stessaammette di averlo ideato " nel periodo più turbolento " della sua vita. L'artistasui social data e titolo del progetto. Si chiama "30" e arriva su tutte le piattaforme il 19 novembre , ...Ecco perché il nuovo album di Adele si chiama 30, nonostante a oggi la cantante abbia 33 anni: la spiegazione e la scelta della cantante.Adele svela le ragioni per la quale ha perso 45 kg. Le ragioni sono insite nella voglia di stare bene mentalmente ...