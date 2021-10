Colombia - Ecuador | possibile il segno 1 al novantesimo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Qualificazione ai Mondiali , allo stadio "Roberto Melendez" va in scena la sfida tra lae l'. In classifica Zapata e compagni sono quinti (zona playoff) mentre l'è terzo con ...

Il ruolino di marcia delle due Nazionali Osservando i recenti risultati diedsi nota subito una cosa. Nella fase di qualificazione la " Tricolor " è la Nazionale che ha pareggiato ...Fai i tuoi pronostici ora! Il ruolino di marcia delle due Nazionali Osservando i recenti risultati diedsi nota subito una cosa. Nella fase di qualificazione la " Tricolor " è la ...I pronostici di giovedì 14 ottobre, si chiudono le partite di qualificazione ai Mondiali: tra stasera e stanotte si gioca in Sudamerica.Il Brasile ospita l'Uruguay in un altro turno di qualificazioni sudamericane. Le info sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.