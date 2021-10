Perché il Nobel per la Medicina non è andato ai "genitori" del vaccino contro il Covid (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tutti si aspettavano di leggere i nomi di Ugur Sahin e Oezlem Tuereci, i due scienziati turchi, marito e moglie, che hanno sviluppato insieme a Pfizer il vaccino Biontech contro il Covid. E invece, alle 11 e 33 di lunedì 4 ottobre, il colpo di scena: su Twitter, l’account ufficiale del Premio Nobel annuncia David Julius e Ardem Patapoutian come vincitori alla Medicina di quest’anno. Due scienziati americani che con le loro scoperte hanno spiegato al mondo scientifico come la nostra pelle sia in grado di percepire il caldo e il freddo e trasmettere quella sensazione al cervello. Una ricerca che troverà applicazione in molti trattamenti medici, come quello contro il dolore cronico. Una grande scoperta. Pochi minuti dopo l’annuncio, sono già decine i commenti degli utenti Twitter ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tutti si aspettavano di leggere i nomi di Ugur Sahin e Oezlem Tuereci, i due scienziati turchi, marito e moglie, che hanno sviluppato insieme a Pfizer ilBiontechil. E invece, alle 11 e 33 di lunedì 4 ottobre, il colpo di scena: su Twitter, l’account ufficiale del Premioannuncia David Julius e Ardem Patapoutian come vincitori alladi quest’anno. Due scienziati americani che con le loro scoperte hanno spiegato al mondo scientifico come la nostra pelle sia in grado di percepire il caldo e il freddo e trasmettere quella sensazione al cervello. Una ricerca che troverà applicazione in molti trattamenti medici, come quelloil dolore cronico. Una grande scoperta. Pochi minuti dopo l’annuncio, sono già decine i commenti degli utenti Twitter ...

