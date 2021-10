“We care Ci teniamo” | il 6 ottobre a Montalto dibattito pubblico sul deposito dei rifiuti radioattivi

(Di venerdì 1 ottobre 2021)– Mercoledì 6, presso il teatro Lea Padovani didi Castro, si terrà l’evento dedicato al “No alnazionale deinella Tuscia”. Le possibilità di partecipazione saranno in due modalità: una presenziale ed una online. Le registrazioni avverranno al link https://ci.comune.dicastro.vt.it Nella pagina si può specifila tipologia di partecipazione e la possibilità di intervenire attivamente. Inoltre, l’evento sarà trasmesso in Live streaming sul canale Youtube del comune didi Castro. Considerata l’importanza di tale manifestazione si invita alla partecipazione attiva dei cittadini, sottolineando che interverranno sia enti amministrativi che ...

