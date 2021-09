Una Vita, anticipazioni (27 settembre – 1 ottobre 2021): Mendez cerca di ‘allearsi’ con Laura (Di domenica 26 settembre 2021) Laura e Mendez - Una Vita Svolta nelle indagini del commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago). Nelle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni, il poliziotto avrà infatti il sentore che l’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) abbia convinto la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet) a testimoniare il falso per scagionare Genoveva Salmeron (Clara Garrido), nel processo sulla morte di Marcia (Trisha Fernandez), facendo leva sul fatto che, tanti anni prima, era riuscito a farla assolvere per l’omicidio del padre. Forte di questo sospetto, Mendez affronterà così Laura per proporle un patto. Ecco le anticipazioni della soap da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 26 settembre 2021)- UnaSvolta nelle indagini del commissario Aurelio(David Garcia Intriago). Nelle puntate di Unain onda nei prossimi giorni, il poliziotto avrà infatti il sentore che l’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) abbia convinto la domesticaAlonso (Agnes Llobet) a testimoniare il falso per scagionare Genoveva Salmeron (Clara Garrido), nel processo sulla morte di Marcia (Trisha Fernandez), facendo leva sul fatto che, tanti anni prima, era riuscito a farla assolvere per l’omicidio del padre. Forte di questo sospetto,affronterà cosìper proporle un patto. Ecco ledella soap da lunedì 27a venerdì 1...

