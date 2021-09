GP Russia | diretta | Hamilton leader davanti a un incredibile Verstappen | Sainz terzo

Advertising

SkySportF1 : ?? POOOOOLE POSITION PER NORRIS ?? Hamilton sbaglia, Sainz in prima fila I RISULTATI ? - SkySportF1 : ?? SI FERMA NORRIS, PEREZ LEADER (-23 giri) ? Pit stop anche per Lewis e Max IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? E' SFIDA NORRIS-HAMILTON (-13 giri) ? LA VITTORIA E' UN AFFARE TRA LORO DUE IL LIVE ? - svdbvbu : RT @SkySportF1: ? STA SUCCEDENDO DI TUTTO A SOCHI (-2 giri) ?? VERSTAPPEN A PODIO IL LIVE ? - Roby_Passarelli : RT @SkySportF1: ? STA SUCCEDENDO DI TUTTO A SOCHI (-2 giri) ?? VERSTAPPEN A PODIO IL LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : Russia diretta

Vettel passa Stroll che per poco non lo manda a muro Ai box Verstappen Sainz Ricciardo e Stroll Condizioni difficili in pista, Hamilton non vuole rischiare e lascia andare Norris Ai box Bottas Russell ...È possibile vedere il GP Stiria anche instreaming su Now Tv , piattaforma internet di Sky ... Il Gran Premiosarà visibile anche in differita in chiaro. Siamo quasi a ottobre e si ...Diretta Formula 1, la gara del Gp Russia 2021 a Sochi live oggi domenica 26 settembre: cronaca, ordine d’arrivo, podio e vincitore della corsa.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 41/53 Norris piazza il record in 1:37.468 e risponde a Hamilton che rimane a 1.8, terzo Sainz a 24.2, con Ricciardo, Perez, Alonso e Verstappen in fila G ...