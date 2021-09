“LUDUS” MATEMATICO | al via alla mostra personale di Marco Angelini | l’opening venerdì 15 ottobre 2021

Leggi su cityroma

(Di domenica 26 settembre 2021) La Galleria Triphè PRESENTA “dia cura di Maria Laura Perilli Opening15h. 19.00 Via delle Fosse di Castello,2 – Roma La lametta, il semplice oggetto di uso comune che lega la gestualità quotidiana di uomini e donne, è utilizzata dacome strumento base del suo linguaggio, della sua ricerca artistica. Il piccolo oggetto viene assemblato in forme aperte, chiuse e semiaperte secondo serialità che riportanomemoria dell’osservatore i circuiti stampati di schede elettroniche: il massimo della razionalità umana nel sintetizzare operazioni complesse. Le connessioni che l’artista propone non sono, ...