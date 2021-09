Stato-mafia, assolti ex ufficiali Ros e Dell’Utri. Gli avvocati della difesa: “La trattativa è un falso storico” (Di giovedì 23 settembre 2021) La corte d’assise d’appello di Palermo ribalta la sentenza di primo grado nell’ambito del processo sulla trattativa Stato-mafia: assolti Marcello Dell’Utri e gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Dichiarate prescritte le accuse al collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella, mentre viene confermata la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) La corte d’assise d’appello di Palermo ribalta la sentenza di primo grado nell’ambito del processo sullaMarcelloe gli exdel Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Dichiarate prescritte le accuse al collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella, mentre viene confermata la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

andreapurgatori : 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato'. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Ut… - reportrai3 : Stato-mafia: assolti in appello Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri Alla presunta trattativa #Report ha dedicato… - riotta : Trattativa Stato-Mafia non innesca condanne. Tutti assolti. Anni di bailamme e linciaggi ad personam in naftalina.… - Carole71024753 : RT @rostokkio: #DellUtri assolto per la trattativa Stato-Mafia. Faceva la parte del trattino. - uolller : RT @scandura: @andreapurgatori @repubblica 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato'. Che il fatto non costituisce reato, s… -