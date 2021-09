Probabili formazioni Roma-Udinese: quinta giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 23 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Roma-Udinese, match della quinta giornata di Serie A 2021/2022. Il turno infrasettimanale offre questa sfida dell’Olimpico, in programma alle 20:45 di giovedì 23 settembre. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva su Dazn e Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti e oltre con le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Roma – Abraham guida l’attacco, alle sue spalle Mkhitaryan torna con Pellegrini e Zaniolo, che però potrebbe essere scalzato da Carles Perez. Dubbio Vina in difesa. Udinese – Deulofeu pronto ad agire alle spalle di Pussetto. Molina e Stryger Larsen agiranno sulle corsie laterali, Samir, Nuytinck e Becao in difesa. Le ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Ledi, match delladi. Il turno infrasettimanale offre questa sfida dell’Olimpico, in programma alle 20:45 di giovedì 23 settembre. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva su Dazn e Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti e oltre con le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.– Abraham guida l’attacco, alle sue spalle Mkhitaryan torna con Pellegrini e Zaniolo, che però potrebbe essere scalzato da Carles Perez. Dubbio Vina in difesa.– Deulofeu pronto ad agire alle spalle di Pussetto. Molina e Stryger Larsen agiranno sulle corsie laterali, Samir, Nuytinck e Becao in difesa. Le ...

