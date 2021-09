Vaccini, l'obbligo Green Pass non ha funzionato Netto calo delle somministrazioni negli ultimi 15 giorni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura, ma non c'è stata la corsa al vaccino dopo la decisione del governo di mettere l'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori del pubblico e del privato Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura, ma non c'è stata la corsa al vaccino dopo la decisione del governo di mettere l'delper tutti i lavoratori del pubblico e del privato Segui su affaritaliani.it

Advertising

rubio_chef : Io Stato non ti obbligo a vaccinarti, però se non ti vaccini ti tolgo lo stipendio (quindi ti rendo indigente). Non… - petergomezblog : Effetto Green Pass in Lombardia: con l’introduzione dell’obbligo per i lavoratori, richieste di vaccini raddoppiate… - sole24ore : ?? Scossa sui vaccini: la corsa al Green pass fa volare le prenotazioni nelle Regioni: - nonexpedit : @zarlino Lo so che sono diversi. E cmq anche tre anni fa ero contro l'obbligo se hai notato. Scetticismo su questi… - RitaMusillo : @stefi1966r @GuidoDeMartini Allora che cosa sono serviti i vaccini ?non proteggono da nessuna variante ?altri paesi… -