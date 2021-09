Salernitana-Verona 2-2, Castori: “Soddisfatto della prestazione, fiducia per il futuro” (Di mercoledì 22 settembre 2021) CALCIO: SERIE A. Castori “prestazione IN CRESCITA, fiducia NEL futuro” ZCZC IPN 199 SPR –/T XQHS CALCIO: SERIE A. Castori “prestazione IN CRESCITA, fiducia NEL futuro” SALERNO (ITALPRESS) – “Abbiamo dato continuità alla prestazione contro l’Atalanta, recuperando una partita giocata con grandissima intensità, grande cuore e la voglia tipica di una squadra che non vuole perdere un match perchè sarebbe stato ingiusto”. Queste le parole del tecnico della Salernitana Fabrizio Castori dopo il pareggio contro il Verona, con il primo punto conquistato dalla squadra campana nel campionato di Serie A 2021/2022. “Sono Soddisfatto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) CALCIO: SERIE A.IN CRESCITA,NEL” ZCZC IPN 199 SPR –/T XQHS CALCIO: SERIE A.IN CRESCITA,NEL” SALERNO (ITALPRESS) – “Abbiamo dato continuità allacontro l’Atalanta, recuperando una partita giocata con grandissima intensità, grande cuore e la voglia tipica di una squadra che non vuole perdere un match perchè sarebbe stato ingiusto”. Queste le parole del tecnicoFabriziodopo il pareggio contro il, con il primo punto conquistato dalla squadra campana nel campionato di Serie A 2021/2022. “Sono...

