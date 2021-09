Fino all’ultimo battito arriva su Rai 1: la trama della prima puntata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Entra nel vivo la nuova stagione televisiva di Rai 1. Dopo l’ottimo esordio de I Bastardi di Pizzofalcone, ecco un altro titolo tutto italiano pronto a fare il suo debutto sulla prima rete. Da giovedì 23 settembre 2021 vedremo la serie Fino all’ultimo battito con Marco Bocci, Loretta Goggi, Violante Placido, Bianca Guaccero e molti altri attori che impreziosiscono il cast di questa fiction tutta italiana. La storia ci porta nella vita di Diego Mancini che sembra avere tutto quello che si potrebbe volere. La famiglia perfetta che ha sempre sognato ma tutto cambia quado Paolo, il figlio di Elena e Diego, ha una crisi e si capisce che ha una malattia molto grave…Da qui la vita di tutta la famiglia cambia per sempre. Scopriamo quindi quello che succederà con le anticipazioni della prima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 settembre 2021) Entra nel vivo la nuova stagione televisiva di Rai 1. Dopo l’ottimo esordio de I Bastardi di Pizzofalcone, ecco un altro titolo tutto italiano pronto a fare il suo debutto sullarete. Da giovedì 23 settembre 2021 vedremo la seriecon Marco Bocci, Loretta Goggi, Violante Placido, Bianca Guaccero e molti altri attori che impreziosiscono il cast di questa fiction tutta italiana. La storia ci porta nella vita di Diego Mancini che sembra avere tutto quello che si potrebbe volere. La famiglia perfetta che ha sempre sognato ma tutto cambia quado Paolo, il figlio di Elena e Diego, ha una crisi e si capisce che ha una malattia molto grave…Da qui la vita di tutta la famiglia cambia per sempre. Scopriamo quindi quello che succederà con le anticipazioni...

