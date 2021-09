Venezia, Zanetti: «Stiamo bene, cerchiamo l’impresa. Milan miglior squadra della A» (Di martedì 21 settembre 2021) L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Milan Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa in vista del prossimo match contro il Milan. FORMAZIONE – «Stanno tutti abbastanza bene, non ho defezioni particolari se non quelli che non c’erano nell’ultima partita. Abbiamo un altro giorno intero domani, oggi li ho visti bene, sono tutti sul pezzo, non abbiamo alcun tipo di avvisaglia diversa, posso scegliere in base al tipo di partita e non in base agli infortuni.» REAZIONE DOPO LO SPEZIA – «Normale che siamo arrabbiati e delusi, sentimenti che penso abbiano tutte le persone che hanno a cuore il Venezia. Noi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) L’allenatore delPaoloha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro ilPaolo, allenatore del, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa in vista del prossimo match contro il. FORMAZIONE – «Stanno tutti abbastanza, non ho defezioni particolari se non quelli che non c’erano nell’ultima partita. Abbiamo un altro giorno intero domani, oggi li ho visti, sono tutti sul pezzo, non abbiamo alcun tipo di avvisaglia diversa, posso scegliere in base al tipo di partita e non in base agli infortuni.» REAZIONE DOPO LO SPEZIA – «Normale che siamo arrabbiati e delusi, sentimenti che penso abbiano tutte le persone che hanno a cuore il. Noi ...

