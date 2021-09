Fiorentina-Inter, Italiano: “Guardiamo il bicchiere mezzo pieno” (Di martedì 21 settembre 2021) Vincenzo Italiano nel post partita di Fiorentina-Inter, match della quinta giornata della Serie A 21/22 L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, al termine del match perso per 3 a 1 contro l’Inter, e valevole per la quinta giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio ‘Franchi’ ai microfoni di DAZN. Come esce da questo match, con orgoglio o con rabbia? “Essendo alla quinta giornata di campionato, penso che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Per 70 minuti siamo stati all’altezza dei campioni d’Italia, abbiamo avuto tante palle gol per andare sul 2-0. Loro hanno troppa qualità e fisicità, il loro ritorno dovevamo aspettarcelo, il risultato è pesante, però usciamo tra gli applausi ... Leggi su intermagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Vincenzonel post partita di, match della quinta giornata della Serie A 21/22 L’allenatore dellaVincenzo, al termine del match perso per 3 a 1 contro l’, e valevole per la quinta giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio ‘Franchi’ ai microfoni di DAZN. Come esce da questo match, con orgoglio o con rabbia? “Essendo alla quinta giornata di campionato, penso che bisogna guardare il. Per 70 minuti siamo stati all’altezza dei campioni d’Italia, abbiamo avuto tante palle gol per andare sul 2-0. Loro hanno troppa qualità e fisicità, il loro ritorno dovevamo aspettarcelo, il risultato è pesante, però usciamo tra gli applausi ...

Advertising

Inter : ?? | CONVOCATI #FiorentinaInter, ecco i nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - Inter : ?? | GOL FIORENTINA Sottil porta in vantaggio i padroni di casa #FiorentinaInter 1?-0? - Inter : ??? | MATCH REPORT I gol di @DarmianOfficial, @EdDzeko e #Perisic ribaltano il risultato: la cronaca di… - MarvKennt : RT @FansNerazzurri: FT: Fiorentina 1-3 Inter ?? Darmian ??? Barella ?? Dzeko ??? Calhanoglu ?? Perisic ??? Gagliardini ???????????????????????????? https:/… - riassumendo : La differenza tra Conte e Inzaghi? Il secondo quando va in conferenza stampa non mi fa ammosciare l’erezione dovu… -