Bollette, il piano del governo Draghi per ridurre i rincari: c’è anche il bonus, ecco chi ne ha diritto (Di martedì 21 settembre 2021) Il piano del governo Draghi per fermare i rincari delle Bollette di elettricità e gas arriverà questa settimana in consiglio dei ministri. E conterrà il taglio del 30% degli incrementi del conto dell’energia. Ma non la riforma delle tariffe con il cambio del metodo di calcolo degli importi. Perché l’esclusione degli oneri impropri che contribuiscono a gonfiare il conto è uno degli obiettivi della riforma della concorrenza. Che troverà spazio nel piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Mentre il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera invita a non parlare della tematica «in maniera ideologica» e implicitamente torna a rilanciare il nucleare. Lo sconto in bolletta per i nuclei familiari poveri Il decreto a cui il ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) Ildelper fermare idelledi elettricità e gas arriverà questa settimana in consiglio dei ministri. E conterrà il taglio del 30% degli incrementi del conto dell’energia. Ma non la riforma delle tariffe con il cambio del metodo di calcolo degli importi. Perché l’esclusione degli oneri impropri che contribuiscono a gonfiare il conto è uno degli obiettivi della riforma della concorrenza. Che troverà spazio nelNazionale di Ripresa e Resilienza. Mentre il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera invita a non parlare della tematica «in maniera ideologica» e implicitamente torna a rilanciare il nucleare. Lo sconto in bolletta per i nuclei familiari poveri Il decreto a cui il ...

