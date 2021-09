Bimbi gravemente ammalati, un bando per le onlus specializzate nell'assistenza socio sanitaria (Di martedì 21 settembre 2021) Un'iniziativa a sostegno dei bambini in difficoltà e delle loro famiglie. Fondazione Just Italia lancia il bando nazionale 2021 dedicato alle organizzazioni Non - Profit diffuse sul territorio ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 21 settembre 2021) Un'iniziativa a sostegno dei bambini in difficoltà e delle loro famiglie. Fondazione Just Italia lancia ilnazionale 2021 dedicato alle organizzazioni Non - Profit diffuse sul territorio ...

Sanità: Flying Angels, agosto record con trasporto 19 bimbi E' stato un agosto record per Flying Angels Foundation, onlus di Genova specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro paesi di origine. In un mese, spiega in una nota, sono stati 19 i bambini bisognosi di delicate cure specialistiche, ...

Sanità: Flying Angels, agosto record con trasporto 19 bimbi Agenzia ANSA Vaccini per i bambini dai 5 anni agli 11 anni Circa 4500 i ragazzi coinvolti nella sperimentazione e sembra che gli effetti collaterali siano pochi e di bassa entità secondo quanto comunicato dalle aziende produttrici.

Rimini: è tornato a casa Tamim, il bimbo accoltellato da Duula Dopo dieci giorni in ospedale il piccolo è stato dimesso, rimossi i punti di sutura sul collo. Il padre: "Sta molto meglio, grazie a chi ci è stato vicino" ...

