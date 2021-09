Aida Yespica abusata sessualmente | “avevo rimosso | poi mi sono ricordata tutto”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 settembre 2021) La modella e showgirl venezuelana si racconta ai microfoni di Eleonora Daniele: “stata stuprata all’età di 7 anni. Da allora non riesco ad avere rapporti sessuali normali” Carismatica, sensuale e sempre pronta a combattere le proprie battaglie con la forza di una guerriera:, classe ’82, non è una donna qualunque e, in fondo, non avrebbe mai potuto esserlo. Durante la sua adolescenza, 10 anni prima di sbarcare in Italia diventando una delle donne più sexy e desiderate del piccolo schermo,subisce una violenza che segna la sua vita per sempre e di cui, ancora oggi porta i segni sul cuore. Lo racconta ai microfoni di Eleonora Daniele, con la voce interrotta dal pianto e il coraggio di chi, nonostante, desidera essere un supporto per tutte le donne che, come lei, ...