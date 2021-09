Udinese-Napoli | Marino | “Non conosciamo ancora i nostri limiti”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 settembre 2021) “Il pronostico ci vede sfavoriti, ma la nostra squadra non conosce i suoi, né nel male, né nel bene. C’è grande determinazione, ho visto allenamenti a gran ritmo. Gotti ha preparato bene la partita, speriamo di non deludere nessuno. Abbiamo perso De Paul, grande giocatore, ma ora possiamo sfruttare Deulofeu”. Così il direttore sportivo dell’, Pierpaolo, ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro il: “Nel 2009 consigliai Spalletti a De Laurentiis, era la prima opzione. In quel momento non se la sentì e andò allo Zenit, ma poteva già arrivare durante la mia gestione”. E su Samardzic: “Non deluderà nessuno perché è un predestinato, alla sua età ha qualità non usuale. E’ un grande professionista e ha una personalità già dimostrata col gol subito dopo il debutto. Ce lo coccoliamo ...