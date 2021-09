L' affondo di Calenda | ' Michetti improponibile | altro che genio del diritto amministrativo'

Advertising

globalistIT : Su questo non si può dissentire #Calenda #michetti #roma - cchiaruttini : @mariobbbrega @feltri_la @CarloCalenda Siamo europei era un *movimento* fondato quando Calenda era nel PD. Aveva lo… -

Ultime Notizie dalla rete : affondo Calenda

Globalist.it

outstream Per, Michetti "è un candidato improponibile e la destra dovrebbe essere consapevole che il rischio non è quello di perdere, ma che semmai diventasse sindaco disintegrerebbe Roma per ...'Una presa in giro dei cittadini così non me la ricordo', ha conclusonel suo...Il leader di Azione e candidato sindaco di Roma: "Non ha nessuna capacità né esperienza amministrativa, non ha mai amministrato nulla in vita sua ed è un rischio gigantesco" ...È una campagna elettorale, quella per il Campidoglio, che si gioca su una doppia sfida: vincere la battaglia delle periferie (dove c’è il maggiore bacino di voti) ma ...