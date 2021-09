Chris Rock si ammala di Covid dopo il vaccino. E lancia l'appello: "Fidatevi di me, vaccinatevi" (Di lunedì 20 settembre 2021) 'Ehi ragazzi ho appena scoperto di avere il Covid , credetemi, non volete che capiti anche a voi. Fatevi vaccinare': con queste parole condivise su Twitter Chris Rock ha annunciato ai follower di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 settembre 2021) 'Ehi ragazzi ho appena scoperto di avere il, credetemi, non volete che capiti anche a voi. Fatevi vaccinare': con queste parole condivise su Twitterha annunciato ai follower di ...

